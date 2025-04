Teoria de Pierre Bourdieu é tema de evento híbrido

O grupo de pesquisa "Sociologia, Trabalho e Educação", vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realiza a IV Jornada "Diálogos em Pierre Bourdieu", nos dias 3 e 4 de novembro. A proposta é discutir as contribuições da teoria do filósofo Pierre Bourdieu para a compreensão de temáticas de diferentes áreas do conhecimento.

Nesta edição, o evento ocorrerá presencialmente na Universidade Federal de Viçosa (UFV), com transmissão e sessões online, via YouTube e Google Meet. Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento e poderão compor um e-book que será publicado posteriormente. As submissões e inscrições estão abertas. Mais informações estão no site do evento (https://bit.ly/44AOD9w).

