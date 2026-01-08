(16) 99963-6036
Cidade

Tentativa de ligação irregular danifica rede e causa reparo emergencial do SAAE

08 Jan 2026 - 14h47Por Jessica Carvalho R
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, nesta quinta-feira (8), um conserto emergencial na rede de abastecimento de água na Rua Guilherme Simão Darezzo, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com a autarquia, o reparo foi necessário após uma intervenção indevida na rede. Um usuário teria danificado a tubulação ao tentar realizar uma ligação direta, o que provocou vazamento e comprometeu o abastecimento local.

Em razão dos trabalhos, houve redução temporária da pressão da água no bairro, medida considerada indispensável para a execução segura do serviço. A previsão do SAAE é de que os trabalhos sejam concluídos e o sistema totalmente normalizado em aproximadamente três horas, a partir do início da manutenção.

O SAAE pede a compreensão da população e reforça a importância do uso consciente da água durante o período de manutenção.

