“Tenho um Pai Maravilhoso que é Policial Militar”

“Ele é Policial Militar, mas é Pai Maravilhoso”. As iniciais “PM” caiu como uma “luva” para Loren Grazielly, 13 anos e Lara Alanys, 5 anos. Elas são filhas do policial militar Elias Alexandre dos Santos, 40 anos. A família faz parte da série de entrevistas especiais comemorativas ao Dia dos Pais, que é feita pelo São Carlos Agora e visa homenagear os patriarcas das famílias, no dia 9 de agosto, data que marca a comemoração para os papais.

Há 10 anos, Alexandre protege as famílias são-carlenses em turnos de 12h30 de trabalho intenso. Com a pandemia da Covid-19, faz parte da linha de frente.

“Meu pai é PM... É um pai maravilhoso”, disse a emocionada filha que não esquece um momento dolorido que marcou a família, quando foi atingido por tiros desferidos por um ladrão. Foi internado e correu risco de morte. “Naquele momento pensei que poderia perder meu pai. Como tudo passou e ele está comigo, com minha irmã e com minha mãe (Vanessa), aproveito cada momento da vida. Vejo tudo com outros olhos. Quero curtir cada segundo. Mas mesmo assim não é o bastante. Quero ficar grudadinha nele e não comemorar só no dia dos pais, mas os 365 dias do ano”, disse a inteligente filha. “Eu amo ele muito e brinco bastante”, emendou a pequena Lara.

CORINTIANOS

Alexandre, Loren são corintianos e torcem juntos. “Desde pequena meu pai me incentivou e eu gostei. Sou Timão”, afirmou. Já a pequena Lara é indiferente. “Ela é criança, mas a tendência é que siga nosso exemplo”, avisou a irmã mais velha.

PANDEMIA

Nesta época de pandemia da Covid-19, onde Loren vê o pai trabalhando na linha de frente no combate ao novo coronavírus e também à criminalidade, a família segue o rito no sentido de cumprir todos os protocolos de segurança para que não ocorra a propagação do Sars-Cov-2.

“Meu pai é cuidadoso. Chega em casa, fica descalço, tira a roupa e vai para o banho. Ele sabe que tem riscos, mas se preocupa com a gente. Ele nos ama muito e toma conta de todas nós. Tem um coração de ouro. É muito carinho em uma pessoa só. Eu adoro isso, ainda mais quando penso nos filhos que não têm a chance de abraçar seu papai. Ele é meu herói, meu exemplo. Amo ele mais que tudo neste mundo”, disse a emocionada filha.

E NO DIA?

Domingo, 9, vai ser especial. Para Loren e Lara é motivo para comemorar e agradecer a Deus. “Mas, na verdade, comemoramos todos os dias”, despistou.

Loren disse que considera o Dia dos Pais, um dia normal, mas preparam “momentos especial” para o PM (pai maravilhoso) Alexandre. “Faremos cartas e desenhos, mas não vamos relevar o conteúdo. Vamos expor o que sentimentos e pelo pai que ele é. Vai ter presentinho surpresa também”, disse. E dependendo da escala que cumprirá por ser um policial, um almoço ou jantar especial.

“A gente não sabe o horário que ele vai estar trabalhando, mas a certeza que no domingo vai faltar rosto para beijos e abraços. Vai ser um montão”, prometeu Loren.

