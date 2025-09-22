(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Cidade

Temporal provoca queda de árvore e pontos de alagamento no CDHU

22 Set 2025 - 15h40Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Temporal provoca queda de árvore e pontos de alagamento no CDHU - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Na tarde desta segunda-feira (22), a forte tempestade que atingiu São Carlos provocou a queda de uma árvore sobre a linha férrea na região do CDHU, impedindo a passagem de trens. O tronco e os galhos ficaram atravessados sobre os trilhos, mobilizando equipes de manutenção para a remoção.

No mesmo local, também foram registrados pontos de alagamento em algumas ruas do bairro. Apesar do acúmulo de água, a situação não chegou a impedir a passagem de veículos e pedestres.

Até o momento não há registro de feridos. 

 

Leia Também

Mais árvores caem durante temporal em São Carlos
Cidade15h26 - 22 Set 2025

Mais árvores caem durante temporal em São Carlos

Árvore cai e deixa moradores sem energia no Antenor Garcia
Cidade15h13 - 22 Set 2025

Árvore cai e deixa moradores sem energia no Antenor Garcia

Árvore e poste caem durante temporal no Jardim Dona Francisca
Cidade15h06 - 22 Set 2025

Árvore e poste caem durante temporal no Jardim Dona Francisca

Chuva provoca queda de árvores na Vila Prado
Cidade14h47 - 22 Set 2025

Chuva provoca queda de árvores na Vila Prado

Temporal eleva nível de córregos na região do Cristo, mas não há transbordamento
Cidade14h38 - 22 Set 2025

Temporal eleva nível de córregos na região do Cristo, mas não há transbordamento

Últimas Notícias