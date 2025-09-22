Temporal provoca queda de árvore e pontos de alagamento no CDHU

Crédito: Lourival Izaque

Na tarde desta segunda-feira (22), a forte tempestade que atingiu São Carlos provocou a queda de uma árvore sobre a linha férrea na região do CDHU, impedindo a passagem de trens. O tronco e os galhos ficaram atravessados sobre os trilhos, mobilizando equipes de manutenção para a remoção.

No mesmo local, também foram registrados pontos de alagamento em algumas ruas do bairro. Apesar do acúmulo de água, a situação não chegou a impedir a passagem de veículos e pedestres.

Até o momento não há registro de feridos.

Leia Também