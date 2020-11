Temporal pode atingir São Carlos nos próximos minutos

Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Nuvens carregadas se formam sobre a cidade neste momento e a previsão é de chuva de 40 milímetros ou mais.

Sob chuva forte a população deve buscar abrigo e evitar transitar por tradicionais pontos de alagamento.

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, favorece a formação de chuva sobre o estado de São Paulo. Desta forma, o céu estará nublado a parcialmente nublado, com ocorrências de chuvas moderadas a fortes em várias regiões do estado, principalmente nesta quarta-feira. As temperaturas estarão em declínio.

Previsão de sexta a domingo

A entrada de uma massa de ar mais seco, associada a um sistema de alta pressão, melhora o Tempo em praticamente todo o estado de São Paulo, mantendo-o com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. A exceção ficará para o nordeste e a faixa leste paulista, onde a nebulosidade estará mais acentuada e são previstas chuvas isoladas ao longo do período, devido aos ventos úmidos do oceano para o continente. Temperaturas em elevação.

