Temporal eleva nível de córregos na região do Cristo, mas não há transbordamento

22 Set 2025 - 14h38Por Da redação
Situação do córrego na região do Cristo na tarde desta segunda-feira - Crédito: Maycon MaximinoSituação do córrego na região do Cristo na tarde desta segunda-feira - Crédito: Maycon Maximino

Os córregos que cortam a região do Cristo, em São Carlos, registraram aumento no nível da água durante o forte temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (22). Apesar da intensidade da chuva, não houve registro de transbordamento.

De acordo com moradores, o escoamento ocorreu de forma mais eficiente após a obra concluída no ano passado, que ampliou a vazão da água sob a linha férrea. A intervenção visava justamente reduzir o risco de alagamentos, problema recorrente na região em períodos de chuvas fortes.

