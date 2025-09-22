Temporal compromete abastecimento de água em São Carlos

Captação SAAE -

Na tarde desta segunda-feira (22), São Carlos foi atingida por um forte temporal, com ventos que chegaram a 75 km/h e volume de chuva de 25,4 mm, segundo dados da Defesa Civil. O fenômeno causou uma série de transtornos, incluindo a queda de energia elétrica em pontos estratégicos para o abastecimento de água da cidade.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a Captação do Ribeirão Feijão, responsável sozinha por 27% do fornecimento de água do município, ficou sem energia, prejudicando a distribuição. Além disso, a produção de sete poços profundos também foi comprometida, o que afetou diretamente bairros da região sul, como Cidade Aracy, Antenor Garcia, Planalto Verde e adjacências, além dos conjuntos Faber I e III.

Outras regiões, como Santa Felícia, Vila Nery e Vila Alpes, também sentiram os efeitos do apagão, registrando queda significativa na pressão da água. O Espraiado, que atende 13% da população, sofreu com a mesma situação: a interrupção no fornecimento de energia reduziu drasticamente a captação.

O SAAE informou que tem realizado manobras operacionais para reduzir os impactos do desabastecimento e destacou que, apesar da intensidade da chuva, o volume não foi suficiente para restabelecer níveis ideais nos 74 reservatórios da cidade. Por isso, a autarquia pede à população que mantenha o uso consciente e racional da água.

