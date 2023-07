Imagem Ilustrativa -

Segunda-feira (03/07) até Sexta-feira (07/07)

Massa de ar mais seco atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com céu claro a poucas nuvens, exceto na faixa leste onde a nebulosidade estará um pouco mais acentuada no início da semana, devido a circulação oceânica. Não há previsão de chuva para todas as regiões paulistas e as temperaturas seguem baixas entre a noite ao início da manhã. (IPMET)

