A presença de baixas pressões sobre o continente, mantém a condição de Tempo instável no estado de São Paulo. Os dias permanecem abafados, com sol entre nuvens e com de chuvas isoladas. Nos períodos da tarde e noite, as instabilidades aumentam no estado, com previsão de áreas de chuvas com trovoadas em várias regiões paulistas, algumas com forte intensidade. Temperaturas estáveis. (IPMET)

