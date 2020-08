Tempo frio deverá continuar até a próxima quarta-feira (26)

Crédito: Arquivo/SCA

A previsão do tempo indica que o frio deve continuar até a próxima quarta-feira (26). Segundo a Defesa Civil de São Carlos, a Estação Meteorológica localizada na UFSCar registrou 7ºC às 7h, mas devido aos ventos, a sensação térmica foi de apenas 5ºC.

Sábado (22/08)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, o tempo melhora, passando a céu claro a parcialmente nublado, sem chuva na grande maioria do estado, com exceção da faixa leste litorânea que segue com muita nebulosidade e com previsão de chuvas fracas e isoladas. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, com forte massa de ar frio de origem polar, provoca acentuado declínio nas temperaturas.

Domingo (23/08) até Quarta-feira (26/08)

Sistema de alta pressão com massa de ar frio associada predomina sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com céu claro a poucas nuvens. Apenas na faixa litorânea a nebulosidade ficara acentuada e sujeita a chuviscos no domingo. Temperaturas continuam baixas.

IPMET

