Tempo fecha e São Carlos pode ter chuva forte nesta terça-feira

O tempo fechou por volta das 15h30 desta terça-feira (3) em São Carlos e há possibilidade de chuva. Segundo os radares do IPMET (Instituto de Pesquisas Meteorológicas), áreas de instabilidade se intensificam na região, com núcleos de chuva já atuando em Araraquara e nuvens carregadas avançando em direção a São Carlos.

A mudança no tempo é causada por um sistema de baixa pressão que atua sobre o continente, favorecendo a formação de instabilidades em diversas áreas do estado de São Paulo. A previsão indica céu com nebulosidade variável, possibilidade de chuvas isoladas e, em alguns pontos, trovoadas.

As temperaturas devem sofrer um leve declínio ao longo do dia, especialmente com a chegada da chuva.

