Sábado (16/11) e Domingo (17/11)



A Tendência do Tempo indica: Céu nublado com chuvas e trovoadas, com períodos de melhoria. Temperaturas em ligeiro declínio.

Segunda-feira (18/11)



Céu com pouca nebulosidade, sem chuva. Temperaturas em elevação. (IPMET)

