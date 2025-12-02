(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Desafios urbanos

Tempestade que arrastou carros e destruiu lojas completa cinco anos

Chuva forte que durou pouco mais de meia hora gerou cenas cinematográficas e enorme prejuízo para comerciantes e consumidores

02 Dez 2025 - 16h57
Região central foi a mais afetada - Crédito: divulgaçãoRegião central foi a mais afetada - Crédito: divulgação

No dia 26 de novembro, completaram-se cinco anos da forte chuva que atingiu São Carlos no fim da tarde daquela quinta-feira e provocou quatro grandes pontos de alagamento, arrastando dezenas de veículos e deixando um rastro de destruição na região central da cidade.

O temporal começou por volta das 16h30, durou pouco mais de uma hora e, em poucos minutos, já havia provocado alagamentos na região da Baixada do Mercado.

Com a força da água, carros começaram a ser arrastados e ficaram empilhados em cenas cinematográficas nunca antes vistas na cidade em tamanha proporção. Pelo menos duas dezenas de veículos, incluindo uma caminhonete, um pequeno caminhão e uma van, foram levados pela correnteza. Alguns bateram em muros, paredes e portas de lojas. Também foram arrastadas lixeiras e até uma geladeira.

Na região, ao menos quatro pessoas tiveram de ser resgatadas. Policiais militares retiraram um casal de idosos que estava preso dentro de um carro; em outra situação, pai e filho chegaram a ser arrastados pela correnteza, mas receberam ajuda de pessoas que se abrigavam do temporal e se salvaram sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros também utilizou botes para chegar a locais onde havia pessoas ilhadas.

Lojistas tiveram de fechar seus estabelecimentos e tentaram proteger mercadorias, mas a força da água destruiu portas de comércios e, em vídeos publicados nas redes sociais, muitos choravam a perda de produtos, pois era véspera da Black Friday. Em outra loja, seis funcionários foram obrigados a deixar o local de mãos dadas, com a água próxima à cintura.

Outros três principais pontos de alagamento em São Carlos foram a rotatória do Cristo, a Praça Itália e a região do Bicão, de acordo com a Prefeitura. Após a tempestade, era visível a destruição de boa parte do asfalto nas ruas.

A chuva atingiu também salas da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Prado, o que obrigou a interrupção do atendimento. Os pacientes foram direcionados às outras duas UPAs da cidade, nos bairros Cidade Aracy e Santa Felícia.

No dia da tragédia, a Prefeitura de São Carlos emitiu comunicados durante e após as enchentes, pedindo às pessoas para não saírem de casa e evitarem deslocamentos.

A tempestade agravou ainda mais a situação de alguns comerciantes, que já enfrentavam a pandemia e mal tinham se recuperado de um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões com as enchentes de 4 e 12 de janeiro, de acordo com balanço divulgado pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc).

Na enchente de 12 de janeiro, alguns comerciantes perderam tudo e decidiram abandonar o centro de São Carlos e até mesmo a cidade. No total, 123 estabelecimentos foram atingidos, segundo levantamento da Defesa Civil.

