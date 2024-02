Tempestade causa transtornos em áreas de risco em São Carlos

Na baixada do Mercado, força da água causou danos - Crédito: Divulgação

A tempestade que desabou em São Carlos no início da tarde desta quarta-feira, 7, causou transtornos para comerciantes, moradores, motoristas e pedestres que estavam em áreas de risco.

O vento chove com chuva de granizo que caiu na cidade fez com que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito interditasse a avenida Tancredo Neves na altura da rotatória do Cristo na região do Shopping Iguatemi.

Já a baixada do Mercado Municipal alagou. A grande quantidade de água invadiu vários estabelecimentos comerciais e causou prejuízos.

Em breve nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura solicitou que os motoristas devem evitar a região da Baixada no mercado, já que equipes de servidores municipais aguardam a água baixar para iniciar a limpeza. A força da água causou danos em vários locais.

