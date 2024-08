Vista do Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (28/08) até Sexta-feira (30/08)





Tempo estável, com céu claro a poucas nuvens no estado de São Paulo, devido à presença da massa de ar frio que mantém baixas as temperaturas, principalmente entre a noite e ao amanhecer, e baixos índices de umidade do ar. Temperaturas em gradativa elevação.

Fonte IPMET

