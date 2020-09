Temperaturas voltam a subir a partir de quarta-feira (23)

Crédito: Agência Brasil

Segunda-feira (21/09) e Terça-feira (22/09)

Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas sua proximidade deixará o Tempo instável no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de chuvas isoladas.

Quarta-feira (23/09)





A condição de instabilidade permanece nas faixas norte e leste do estado de São Paulo, onde há previsão de chuvas isoladas. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas em elevação. (IPMET)

