Temperaturas voltam a subir a partir de domingo

Sexta-feira (31/07) e Sábado (01/08)







Sistema de alta pressão pós-frontal atua no estado de São Paulo deixando o Tempo estável no interior, com exceção para a região sul e faixa leste, que continuam com muita nebulosidade e com chuvas fracas e isoladas, devidos aos ventos úmidos que sopram do oceano. Nas demais regiões, o Tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Temperaturas em ligeira elevação no interior.

Domingo (02/08) até Terça-feira (04/08)

Massa de ar mais seco mantém o Tempo estável no estado de São Paulo e sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação.

Fonte: IPMET

