Temperaturas entram em declinio a partir desta sexta-feira

Frio - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sexta-feira (12/05)

Tempo permanece estável, com céu claro a parcialmente nublado no interior do estado de São Paulo, devido ao sistema de alta pressão pós-frontal (massa de ar seco). Contudo, a faixa leste do estado permanece com nebulosidade e com chuvas isoladas de fraca intensidade, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas entram declínio.

Sábado (13/05) e Domingo (14/05)

Sistema de alta pressão (com massa de ar seco e frio associada) se intensifica sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo com céu claro a poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas. Temperaturas continuam com declínio.

Fonte: IPMET

