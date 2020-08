Temperaturas despencam a partir desta sexta-feira; há previsão de chuva

Crédito: Agência Brasil

A combinação do céu nublado, chuva e muito ar frio produzem grande sensação de frio para os paulistas especialmente nesta sexta-feira, 21 de agosto.

Sexta-feira (21/08)



Frente fria avança pelo litoral do estado de São Paulo, deixando o céu nublado e causando chuvas, principalmente na faixa leste. Temperaturas entrarão em declínio.



Sábado (22/08)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, porém, permanece com muita nebulosidade no estado de São Paulo e com previsão de chuvas, principalmente nas regiões sul, nordeste e leste do estado. Temperaturas em acentuado declínio.

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também