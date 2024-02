Temperaturas continuarão elevadas nos próximos dias; há risco de temporais

Imagem Ilustrativa - Crédito: arquivo SCA

Segunda-feira (26/02)



Frente fria afastou-se do litoral paulista, mas a faixa leste ainda continua com nebulosidade e chuvas fracas e isoladas no litoral, devido aos vento úmidos que sopram do oceano. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva de forma isoladas e de curta duração, a partir da tarde. Temperaturas elevadas.

Terça-feira (27/02) até Quinta-feira (29/02)



As condições atmosféricas continuam típicas do verão no estado de São Paulo, com sol, muito calor, com céu claro a parcialmente nublado e com poucas pancadas de chuva em pontos isolados e de curta duração, nos períodos tarde/noite. Temperaturas continuam elevadas.

