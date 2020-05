Temperaturas começam a cair nesta quarta-feira (6)

Com a chegada da frente fria, o Tempo ficará instável sobre o estado de São Paulo, com céu nublado e previsão de chuva em várias regiões do estado. Temperaturas entram em declínio no decorrer do período.

Quinta-feira (07/05) Frente fria desloca-se para o estado do Rio de Janeiro ao longo do dia, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal no estado de São Paulo. Assim, o Tempo melhora gradativamente no interior paulista, mas na faixa leste, continua nublado e com chuvas fracas, por causa da circulação de umidade oceânica para o continente. Temperaturas em declínio.