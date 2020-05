Temperatura máxima não deve ultrapassar os 21ºC nesta quinta-feira em São Carlos

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal. Sendo assim, a nebulosidade diminuirá gradativamente no interior paulista, mas na faixa leste, continua nublado e com chuvas fracas, por causa da circulação de umidade oceânica para o continente. Temperaturas em declínio.

De Sexta-feira (08/05) a Domingo (10/05) Devido ao predomínio do sistema de alta pressão, o Tempo fica estável e com predomínio de sol na maior parte do estado de São Paulo no período previsto. Apenas na sexta-feira, ainda há previsão de chuvas fracas e chuviscos no litoral paulista. As temperaturas ainda apresentam declínio na sexta-feira e a partir da tarde de sábado entrarão em gradativa elevação.