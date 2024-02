Tem início no Instituto de Física de São Carlos, a 1ª Escola de Verão de Neurobiofísica

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) organiza entre os dias 19 e 23 deste mês a 1ª Escola de Verão de Biofísica, um evento dedicado a alunos de graduação e coordenado pelo professor Dr. Reynaldo Daniel Pinto, docente e pesquisador do Grupo de Física Computacional e Instrumentação Aplicada de nosso Instituto

Cerca de vinte alunos inscritos nesta Escola, pertencentes aos três cursos de bacharelado do IFSC/USP, trocaram parte de suas férias para participar neste evento que tem como principal objetivo atrair os jovens estudantes para uma área extraordinariamente importante na área de física aplicada à eletrofisiologia do sistema nervoso - neurodinâmica e biofísica. Para o Prof. Reynaldo Daniel Pinto “É extremamente importante que os alunos aprendam o universo desta área de conhecimento, principalmente no que diz respeito às características do nosso sistema nervoso e entender a forma como nosso cérebro funciona, algo que é um dos maiores desafios da ciência”.

A abertura oficial desta “1ª Escola de Verão de Neurobiofísica” contou com as presenças do Diretor do IFSC/USP, Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior e do Chefe do Departamento de Física e Ciência Interdisplinar do IFSC/USP, e Presidente da Academia Brasileira de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp), Prof. Dr. Adriano Andricopulo.

Ao dar as boas-vindas aos alunos e congratulando-os por participarem neste evento, que ocorre ainda em período de férias, o Diretor do Instituto teve a oportunidade de agradecer ao organizador da Escola por sua iniciativa, tendo convidado os jovens a participarem nas iniciativas que ocorrerão dentro de poucos dias, durante a “Semana de Recepção aos Calouros-2024”. “É um orgulho muito grande para o IFSC/USP organizar esta Escola, por intermédio do Prof. Reynaldo e poder enfatizar o fato de, pela temática apresentada, ela abranger todos os cursos de bacharelado que são oferecidos no nosso Instituto, confirmando o fato de nossa Instituição ser a única, no mundo, que oferece cursos de física de forma multidisciplinar”, sublinhou o Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior.

Por sua vez, e igualmente dando as boas-vindas aos participantes da Escola, o Prof. Adriano Andricopulo salientou o fato de como se torna importante iniciar um ano letivo participando de um evento como essa Escola, e de reunir um grupo de alunos tão entusiastas. “Como é importante vermos aqui tantos jovens interessados em educação e em ciência, temas que são capazes de transformar o nosso mundo e que estão agora nas mãos de vocês. E, vejam como é importante o papel da Física e como ela se envolve com tudo aquilo que se encontra ao nosso redor, com suas interfaces multidisciplinares que acabam contribuindo para os sucessos das pesquisas, tendo em vistas a resolução dos mais diversos problemas”, enfatizou o Prof. Adriano Andricopulo, que igualmente parabenizou o coordenador da Escola, Prof. Reynaldo Daniel Pinto, por sua iniciativa.

Ao afirmar que ele próprio é Químico de formação, sendo pesquisador e professor no IFSC/USP, o Prof. Adriano Andricopulo subscreveu as palavras do Diretor do IFSC/USP e enalteceu o fato do Instituto ter essa forte característica de multidisciplinaridade, bem marcada através da realização da “Escola de Verão de Biofísica”. (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP).

