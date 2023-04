Tem início em São Carlos, a campanha do agasalho

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) lançou nesta terça-feira, 25, a Campanha do Agasalho de 2023 com o tema “Doe agasalhos: aqueça a noite e o coração de alguém”. O objetivo é arrecadar roupas de inverno femininas, masculinas para adultos e crianças, inclusive para bebês, cobertores, edredons e calçados de todas as numerações, além de meias e acessórios de inverno.

As doações poderão ser feitas na sede do próprio Fundo Social de São Carlos e do distrito de Santa Eudóxia (Casa Amarela), no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e no Tiro de Guerra.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia, pede a colaboração de toda a população. “Também pedimos que as peças doadas estejam em condições de uso, ou seja, limpas e em bom estado. Ano passado arrecadamos 45 mil peças, porém temos certeza que esse ano as doações vão aumentar e poderemos amparar mais famílias”, disse a presidente do FSS.

Lucinha Garcia explicou, ainda, que todas as peças doadas são separadas pela equipe do Fundo Social por tamanho e modelo para facilitar na hora da montagem dos kits que são enviados para as entidades assistenciais cadastradas no município. “Cada entidade nos envia o seu perfil de atendimento e o número de pessoas que necessitam de agasalhos, cobertas e calçados. De acordo com essas informações, montamos os kits”, finaliza a presidente, lembrando que o Fundo Social também tem uma lojinha na sua sede na Vila Marina para atender as pessoas que vão até o local procurando por agasalhos.

A Campanha será realizada até o dia 31 de julho. O FSS também está organizando o Dia “D” do Agasalho que deve acontecer em 29 de julho. O local ainda será divulgado.

Quem quiser fazer grandes doações basta ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar que o Fundo Social vai buscar. Maiores informações também podem ser obtidas na sede da entidade na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

