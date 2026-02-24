Telefone 192 do SAMU apresenta problemas nesta terça-feira (24)

Base do Samu São Carlos - Crédito: SCA

Na data de hoje, terça-feira (24), a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU) em São Carlos encontra-se sem telefone e, momentaneamente, inoperante para recebimento direto de chamadas.

Diante da situação, a orientação à população é que, em caso de emergência, entre em contato com a Guarda Municipal de São Carlos pelo número 153 ou com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pelo 193.

As duas corporações estão funcionando normalmente e serão responsáveis por repassar as ocorrências ao SAMU, garantindo que o atendimento de urgência e emergência não seja prejudicado.

A recomendação é que a população mantenha a calma e utilize os canais alternativos até que o serviço telefônico da base do SAMU seja restabelecido.

Leia Também