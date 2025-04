Tecumseh lança compressor inverter para ar-condicionado e estuda nova fábrica em Manaus

Tecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh do Brasil, referência global em tecnologias para refrigeração e ar-condicionado, anuncia duas novidades no país, o estudo de viabilidade para uma nova fábrica e o lançamento do compressor inverter VR³, marcando um avanço estratégico na produção nacional de componentes para climatização. Desenvolvido para atender as exigências de eficiência energética do setor de ar-condicionado no Brasil. O equipamento, que se destaca pelo menor consumo de energia e maior eficiência acústica, representa um novo patamar para a indústria brasileira e reforça o compromisso da empresa com inovação, sustentabilidade e fortalecimento da cadeia produtiva local. A multinacional norte-americana, tem sede no Brasil em São Carlos/SP, e realiza estudo de viabilidade para implantação, até 2027, de uma nova planta fabril em Manaus.

O VR³ é a nova geração dos únicos compressores inverter para ar-condicionado fabricados no Brasil, projetados para atender à crescente demanda por eficiência energética no setor. O modelo apresenta uma melhoria de 5% na eficiência em relação ao seu antecessor, o VR², e proporciona uma redução de 5 decibéis no nível de ruído. Essas características garantem que os fabricantes possam atender aos exigentes padrões do Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS) do INMETRO, favorecendo consumidores e a competitividade do setor. O lançamento aconteceu no final do mês de março, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

CEO Global da Tecumseh, Ricardo Maciel, informou que a empresa realiza estudo de viabilidade econômico-financeira para a implantação de uma unidade produtiva em Manaus. “O objetivo é atender de forma mais ágil aos players locais. Posso antecipar que a capacidade de produção prevista é de aproximadamente um milhão de compressores em plena operação. A estimativa de geração de empregos varia entre 200 e 300 postos de trabalho locais. Hoje, o melhor indicativo de início das operações é até 2027.

Além da fábrica para a produção de compressores, o projeto contempla também a implantação de um centro de engenharia de aplicação. O objetivo é acelerar projetos em conjunto com clientes e agilizar a introdução de novos modelos de compressores no mercado” concluiu Maciel.

Com essa movimentação, a companhia projeta um crescimento significativo no faturamento, esperando que os compressores VR³ representem entre 25% e 30% da receita da Tecumseh do Brasil até 2027. A presença da empresa no Brasil está em franco crescimento, e o segmento de compressores para ar-condicionado cresceu em vendas, cerca de 50% entre 2023 e 2024, consolidando a marca como protagonista do setor.

Investimentos e Expansão no Brasil

De acordo com a ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado e Ventilação, para 2025 é esperada a fabricação de mais de 6 milhões de unidades de aparelhos splits na zona de Franca de Manaus. Fator este, que justifica a estratégia da Tecumseh no Brasil.

“Cientes dos desafios para atender as demandas do mercado, em especial das requeridas nos Processos Produtivos Básicos (PPBs), temos realizado investimentos consistentes em aumento de capacidade produtiva e melhoria no nível de serviço aos nossos clientes. Nosso objetivo com a análise para a construção da nova fábrica em Manaus, é que a Tecumseh possa exercer um papel central não apenas no abastecimento mais ágil e eficiente do mercado brasileiro (pelo fato da proximidade geográfica), mas também reduzindo a dependência de importações de compressores da Ásia.

Nos últimos 12 meses, a Tecumseh intensificou seus investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e na modernização de sua fábrica em São Carlos (SP), que abriga 70 engenheiros e laboratórios acreditados pelo INMETRO, em uma área dedicada de 4.000 m². Esses esforços garantiram o desenvolvimento do VR³ em tempo recorde — menos de 12 meses — e refletem o posicionamento da empresa diante da transição tecnológica do mercado, em que consumidores e fabricantes priorizam soluções inverter de baixo consumo energético.

Segundo o diretor de Engenharia da Tecumseh do Brasil, Gustavo Weber, o nível de eficiência obtido com o VR³ é 5% melhor do que com o seu antecessor, VR². “Estamos extremamente orgulhosos com os resultados de performance do VR³, frutos de um extenso trabalho da nossa equipe de Engenharia em São Carlos”.

Com o lançamento do VR³, a Tecumseh do Brasil reafirma sua posição como único fabricante de compressores inverter para ar-condicionado no Hemisfério Ocidental, fortalecendo o setor e impulsionando o desenvolvimento industrial e tecnológico do país.

Inovação e Sustentabilidade na Indústria Nacional

A nova tecnologia do motor do VR³ permitiu uma redução no tamanho do compressor, diminuindo o uso de matérias-primas metálicas e alinhando o produto às diretrizes globais de sustentabilidade. A Tecumseh segue premissas rigorosas de eficiência energética e mitigação das mudanças climáticas, desenvolvendo produtos que utilizam fluidos refrigerantes sustentáveis, que não promovem o aquecimento global nem são nocivos à camada de ozônio.

Outro fator decisivo para a produção nacional do VR³ foi a Zona Franca de Manaus, cuja política de incentivos segue essencial para a atração de investimentos e estímulo à industrialização de setores estratégicos. Além disso, a instabilidade logística e tarifária global impulsiona a adoção de soluções fabricadas no Brasil, reduzindo a dependência de importações — hoje, todos os concorrentes da Tecumseh no segmento de compressores rotativos para ar-condicionado produzem na Ásia, principalmente na China.

Leia Também