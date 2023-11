Tecumseh demite cem trabalhadores em São Carlos

SIGA O SCA NO

Uma notícia preocupante foi revelada por um diretor do Sindicato dos Metalúrgicos na manhã desta terça-feira, 7, em um programa na Rádio Jovem Pan: a Tecumseh, que possui duas unidades em São Carlos pode dispensar até 160 trabalhadores no penúltimo mês de novembro deste ano.

Na entrevista à emissora, o sindicalista disse que neste começo da semana pelo menos 100 colaboradores do “chão de fábrica” tinham sido dispensados, sendo que 80% pediram para sair. “Mas os outros 20% não. E pelas informações que tenho, este número pode chegar a 160 trabalhadores”, relatou.

De acordo com o diretor, o Sindicato dos Metalúrgicos chegou a fazer uma assembleia sobre a questão e que era de conhecimento de todos. “Segundo informações há falta de matéria prima e a indústria passa por problemas econômicos”, revelou.

O dirigente disse ainda que, apesar de boa parte dos funcionários pedirem para sair, existe a outra parcela que não contava com a decisão da empresa. “Perder o trabalho sempre é ruim e principalmente no final do ano, é muito ruim”, disse.

