segunda, 18 de agosto de 2025
Tecumseh anuncia férias coletivas a partir de setembro

18 Ago 2025 - 17h55Por Jéssica C.R.
Tecumseh - Crédito: Maycon MaximinoTecumseh - Crédito: Maycon Maximino

A Tecumseh do Brasil, em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas de São Carlos e Ibaté, anunciou a adoção de férias coletivas em parte de suas linhas de produção.

De acordo com comunicado oficial, a medida tem início no dia 3 de setembro de 2025 e terá duração de 10 dias. A decisão foi motivada pela retração das vendas no mercado externo, especialmente nos Estados Unidos, que impactou diretamente o desempenho da empresa.

Segundo a nota, a alternativa foi adotada com o objetivo de preservar os empregos e minimizar os reflexos negativos da queda na demanda. Tanto a companhia quanto o sindicato afirmam que seguem acompanhando atentamente as negociações em andamento conduzidas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo governo federal, que podem contribuir para a recuperação do setor.

A Tecumseh é uma das principais indústrias da região e a medida atinge parte significativa de sua produção, embora não tenha sido detalhado o número de trabalhadores diretamente afetados.

