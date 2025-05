Tecnologia, memória e paixão: uma exposição imperdível no Museu de Computação do ICMC

Museu de Computação do ICMC recebeu doação com relíquias de computadores com mais de 30 anos de história: o público poderá conferir nova exposição a partir do dia 12 de maio (crédito da imagem: ICMC-USP) -

Uma coleção de computadores com três décadas de memória que formam um belo, rico e preservado acervo é tema de uma exposição que será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, no Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares , localizado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. As 50 peças que estão disponíveis ao público pertencem ao sociólogo Marcos José Rodrigues Lima, formado na USP, e foram doadas ao museu por sua esposa, Luzia Miyamoto.

Museu em transformação: das ampliações do acervo é o título da nova exposição, resultado do trabalho de um colecionador apaixonado por computação e que dedicou mais de 30 anos para reunir verdadeiras relíquias que testemunharam a evolução da tecnologia. Marcos adquiriu modelos de computadores no Brasil, na Argentina e também na Europa, que incluem protótipos da Apple, o CP-500 produzido no Brasil e o europeu ZX Spectrum, entre outros.

Após seu falecimento, a esposa decidiu fazer uma coleção ao ICMC, preservando a memória de Marcos e colaborando para que o conhecimento sobre o desenvolvimento do alcance das futuras gerações. O curador do Museu, Cláudio Toledo , destaca que as peças doadas enriquecerão ainda mais o acervo do Instituto, já que se tratam de artefatos à mostra da comunidade pela primeira vez.

Responsável por ministrar uma disciplina que aborda a evolução histórica da computação, Cláudio também reforça o quanto o Museu de Computação consegue atingir regiões além das fronteiras do município: “Essa doação retrata bem a importância de termos o museu em destaque na comunidade, não só nos arredores de São Carlos, mas no Brasil, através de suas redes sociais e das exposições virtuais que realizamos. Isso tem chamado a atenção de pessoas de várias localidades do país. A dona Luzia, por exemplo, é de Brasília e decidiu fazer essa doação para o ICMC, ampliando ainda mais o acervo, que já é vasto, com uma coleção praticamente intacta”.

A presidente da Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) do ICMC, Kamila Rios corrobora a visão dos colegas e exalta a importância do museu receber uma coleção tão ímpar e preservada, que deixará viva a paixão de Marcos pela composição. Para a professora, a fachada da nova coleção será sedada no Instituto é fruto também da excelência da equipe de curadores que serviram à frente do espaço.

“É um acervo tão rico e bonito, com peças que o Museu não tinha e tivemos a honra de sermos escolhidos para deixar registrado, preservado e viva a paixão de Marcos pelos computadores e dispositivos. Nós, do ICMC, somos muito gratos à família pela doação e estamos em um empreendimento coletivo para cuidar dessa memória. Sem dúvidas, é um ganho para esse espaço criado e cuidado pelo Instituto, que foi descoberto pela família em razão do trabalho e dedicação de muitos anos dos nossos curadores”, opina Kamila.

Além da coleção de Marcos, o Museu destacará, na nova exposição, outras doações. "O José dos Santos Ferreira, que presta serviço de limpeza ao ICMC, doou várias peças de PlayStation que encontrou em um ferro velho, consertou, reparou e resolveu doar ao museu. É uma iniciativa bem bacana de uma pessoa de dentro do ICMC, que teve a sensibilidade de querer fazer essa doação", detalha o curador.

No dia 12, a exposição será inaugurada em uma conferência que chegará às 15h30 no auditório Luiz Antonio Fávaro, localizado no bloco 4 do ICMC. Depois, o público seguirá para o Museu de Computação, no andar térreo, onde a exposição ficará à disposição da comunidade até o dia 15 de agosto.

Gratuita, a exposição Museu em Transformação: Doações Ampliam Acervo é gratuita e poderá ser visitada de segunda a quinta-feira, das 10 às 12 horas e das 13 às 18 horas. Às sextas-feiras, o horário de funcionamento é das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Para visitas em grupo, recomenda-se agendar antecipadamente preenchendo este formulário: https://icmc.usp.br/e/210bc .

Já quem tiver interesse em fazer doações pode acessar o site do Museu de Computação e preencher este outro formulário: https://icmc.usp.br/e/d4c07 . Também é possível entrar em contato enviando uma mensagem para o e-mail: museu@icmc.usp.br .

