Tecnologia desenvolvida pela Embrapa em São Carlos vai medir carbono em projeto de pecuária sustentável

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Patenteada pela Embrapa e licenciada para a Agrorobótica, a tecnologia LIBS foi apresentada aos participantes do projeto Carbono Xingu - Crédito: Edilson Fragalle

Dez anos depois, a parceria iniciada entre a Embrapa Instrumentação e a startup Agrorobótica, ambas localizadas em São Carlos, no interior paulista, dá um novo salto, desta vez, para dar suporte científico e tecnológico a um projeto de pecuária sustentável na região do Xingu (MT), que envolve as empresas SCL Agrícola e Agro Penido.

A plataforma IA AGLIBS, que utiliza a tecnologia LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy – Espectroscopia de Plasma Induzida por Laser), a mesma utilizada pela NASA nas missões espaciais em Marte, vai avaliar 18,5 mil hectares de pastagem e conversão para a agricultura em três fazendas da Agro Penido e SLC Agrícola.

Uma nova commodity

Denominado Carbono Xingu, o projeto pretende proporcionar benefícios para os produtores, tais como: geração de créditos de carbono no solo; acesso a crédito verde com melhores taxas; solo digitalizado para decisões rápidas e rastreáveis; aumento da produtividade e da rentabilidade; valorização da propriedade rural; commodities sustentáveis com maior valor de mercado.

“O carbono aparece como essa nova commodity, tão desejada, tão anunciada, e agora se materializando no nosso solo”, comentou Caio Penido, sócio da Agro Penido, que busca comprovar que o programa, quando implementado corretamente no sistema de produção agrícola tropical, pode produzir mais alimentos, ao mesmo tempo em que melhora o carbono no solo e contribui para a redução de emissões.

Agenda estratégica

“Essa agenda do carbono é absolutamente estratégica, não só para a Empresa, hoje, mas no mundo inteiro não há como dissociar a ciência de uma agenda como essa, que está colocada em primeiro lugar no nosso plano estratégico da Embrapa”, disse o diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento da Embrapa, Clenio Pillon, que preside um grupo dedicado ao tema.

Antes de participarem da assinatura do contrato de parceria (dia 23 de abril), os representantes das empresas tiveram a oportunidade de visitar o Laboratório Nacional de Agro-Fotônica (Lanaf), na Embrapa Instrumentação, para ver a tecnologia LIBS em funcionamento e conhecer os detalhes até chegar ao equipamento com capacidade para analisar mil amostras por dia e avaliar 23 parâmetros do solo.

Vanguarda internacional

“É uma imersão na ciência, onde vemos que o Brasil não está atrás de nenhum país do mundo nesse tema, nós estamos na frente e também com publicações científicas sobre o LIBS”, explicou Fábio Angelis, CEO da Agrorobótica, que viu a tecnologia num evento da Embrapa em 2014 e resolveu empreender e criar o que chama de “primeiro centro agro-fotônico do mundo”.

A pesquisa de vanguarda foi referendada pela pesquisadora Débora Milori, líder das pesquisas com LIBS na Embrapa Instrumentação, ao fazer uma apresentação sobre o histórico do trabalho realizado no Centro de Pesquisa. “Quando a certificadora Verra reconheceu essa tecnologia (para geração de créditos de carbono auditáveis), utilizou dez artigos internacionais, cinco são da nossa equipe, um motivo de orgulho”, relatou a coordenadora do Lanaf.

A ciência faz a diferença

“A plataforma poderá gerar mapas de agricultura de precisão com deficiências de nutrientes para indicar o manejo com adubo e outros insumos nas áreas das fazendas, além de mensurar o estoque de carbono no solo. É o fruto da parceria público-privada que agora ganha escala para tornar nossa agropecuária cada vez mais sustentável”, avaliou o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini.

Para o diretor-presidente da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato, empresa que possui 26 fazendas e 830 mil hectares de culturas, “a ciência faz toda a diferença na evolução da condição de vida de um povo. O LIBS é mais um case de sucesso em termos de tecnologia, agilizando o processo, tornando mais eficiente. Nós, felizmente, temos conseguido evoluir nessa parte com esse trabalho maravilhoso que a Embrapa faz”, concluiu Pavinato.

Leia Também