Técnico em enfermagem desaparece e família pede ajuda para localizá-lo

Crédito: Divulgação

O técnico em enfermagem Vitor Eduardo Lazarini Silva, 30 anos, está desaparecido desde quinta-feira, 19, e a sua família está desesperada. Ele passa por momentos de depressão.

Vítor reside no Botafogo e foi visto pela última vez com um shorts e uma camiseta, por volta das 20h e era o dia do seu aniversário.

Na oportunidade a sua mãe disse que ele teria saído para ver alguns gatos que possui e não retornou mais para sua moradia.

Se alguém tiver notícias, por gentileza ligar para Evilasio ou Elenice no fone 16 981297696 ou o 190.

