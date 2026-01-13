TechSchool abre inscrições para mentoras e mentores que queiram incentivar meninas na tecnologia

icmc -

Estão abertas as inscrições para quem deseja atuar como mentora ou mentor voluntário na Technovation Summer School for Girls (TechSchool), iniciativa que tem como objetivo incentivar meninas de 8 a 18 anos a se aproximarem das áreas de tecnologia, computação e empreendedorismo. Em sua oitava edição, o projeto será realizado de forma totalmente remota e atenderá 75 alunas de escolas públicas e privadas de diversas regiões do Brasil.

Os interessados em participar como mentores podem se inscrever até a próxima quinta-feira, dia 15 de janeiro, por meio de formulário online. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para acompanhar os times de alunas ao longo do período da escola de verão.

Podem se inscrever professores, estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais de diferentes áreas, como tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo. Embora não seja obrigatório ter experiência prévia em tecnologia, é recomendado que o mentor ou mentora tenha afinidade com o tema e se sinta confortável em orientar as equipes.

A atuação voluntária exige dedicação média de 6 a 8 horas semanais, incluindo o acompanhamento remoto dos grupos por meio de WhatsApp e reuniões online, conforme a necessidade de cada equipe, além da participação nos encontros virtuais promovidos pelo evento.

Durante a TechSchool, mentoras e mentores aprendem junto com as alunas e auxiliam no desenvolvimento de projetos, contribuindo para a superação de desafios e o fortalecimento de habilidades técnicas e empreendedoras. As atividades da escola de verão acontecem entre os dias 21 de fevereiro e 21 de abril.

A Technovation Summer School for Girls é promovida pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE), do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), campus São Carlos, e busca ampliar a participação feminina nas áreas de ciência e tecnologia desde a infância.

