"Teca e Tuti" é finalista do Prêmio Grande Otelo, maior premiação do cinema brasileiro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca" foi indicado ao Prêmio Grande Otelo de Cinema - Crédito: divulgação

O longa-metragem de animação “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” foi indicado ao Prêmio Grande Otelo de Cinema, conhecido como o “Oscar Brasileiro” e considerado a mais importante premiação do cinema nacional. A cerimônia acontecerá no dia 30 de julho, no Rio de Janeiro.

Produzido pela Rocambole Produções, de São Carlos, e dirigido por Diego Doimo (Rio Claro), Eduardo Perdido (Araraquara) e Tiago Mal (São Carlos), o filme concorre na categoria Melhor Longa-metragem de Animação. A indicação representa uma importante conquista para a equipe técnica e para a cidade de São Carlos, ampliando a visibilidade do trabalho artístico e técnico dedicado à infância e à cultura brasileira.

Lançado em julho de 2024, “Teca e Tuti” encantou público e crítica com uma abordagem sensível e educativa, abordando temas como amizade, diversidade e o poder da imaginação. A técnica de stop motion dá vida à pequena traça Teca e seu amigo, o ácaro de estimação Tuti, numa história divertida e poética sobre o amor aos livros e à leitura.

Importância e destaque nacional

A indicação ao Prêmio Grande Otelo coloca o filme ao lado de produções como “Abá e Sua Banda” (Humberto Avelar), “Arca de Noé” (Sérgio Machado e Aloísio Di Leo), “O Sonho de Clarice” (Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho) e “Placa Mãe” (Igor Bastos). Para o diretor Diego Doimo, “esta é a chance de estar junto a grandes filmes nacionais e representar São Carlos e região, celebrando o cinema independente feito com amor e carinho”.

Onde assistir

“Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” está disponível gratuitamente no streaming do Itaú Cultural Play (www.itauculturalplay.com.br), para quem quiser conferir antes da premiação.

Sobre o Prêmio Grande Otelo

Criado em 2000 como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e renomeado em 2023 para homenagear o ator e comediante Grande Otelo, o prêmio celebra anualmente as principais produções e profissionais do audiovisual brasileiro, abrangendo cinema e televisão.

Leia Também