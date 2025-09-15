Teatro diverte e ensina crianças de São Carlos a combater o Aedes aegypti

A Prefeitura de São Carlos iniciou um projeto-piloto que une arte, saúde e educação no combate ao mosquito Aedes aegypti. A peça teatral “Os Caçadores de Mosquito!” está sendo apresentada em Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) da cidade, levando informação de forma lúdica e divertida às crianças.

Na manhã desta segunda-feira (15), a encenação ocorreu no CEMEI Dário Rodrigues. Os palhaços Orelhão, Tatah e Astollfo conduzem o espetáculo de 20 minutos, mostrando como identificar e eliminar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, a proposta é transformar os pequenos em multiplicadores do conhecimento. “A prevenção deve ser feita o ano todo. O que as crianças aprendem na escola, levam para casa e ajudam os familiares a eliminar focos do mosquito. A peça mostra que cuidar é coisa de criança também”, afirmou.

O secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli, destacou o impacto da iniciativa: “É muito gratificante ver nossas crianças participando de uma ação tão importante. O teatro, além de divertir, ensina de maneira simples e eficaz como todos nós podemos colaborar no combate ao mosquito. Quando uma criança aprende e leva esse conhecimento para casa, ela ajuda a transformar a realidade da sua família e da sua comunidade”, disse.

Já o secretário de Saúde, Leandro Pilha, reforçou a importância da prevenção. “O melhor caminho é sempre a prevenção. Quando as crianças levam essa mensagem para casa, evitamos sobrecarga nas unidades de saúde nos meses mais críticos da dengue. A união entre saúde, educação e cultura mostra que a prevenção é responsabilidade de todos e pode começar desde cedo. Tenho certeza de que esse projeto vai gerar resultados positivos para São Carlos, fortalecendo ainda mais nossa luta contra a dengue”, concluiu.

As apresentações seguem até o fim de setembro. No dia 23, o espetáculo será apresentado no CEMEI Enedina Montenegro Blanco. Já no dia 24, será a vez dos CEMEIs Olívia Carvalho, Octávio de Moura e Professora Regina Aparecida Lima Melchiades receberem a peça.

