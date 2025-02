Tatuagens podem substituir cicatrizes com obras de arte

A tatuadora Yasmin Secaf: ""No lugar de uma marca ou um defeito que muitas vezes incomoda a pessoa, ele ganha uma obra de arte, um desenho, um símbolo que tem conexão com sua personalidade" - Crédito: divulgação

Pessoas que sofreram queimaduras, acidentes ou passaram por cirurgias podem utilizar a tatuagem como cobertura das cicatrizes. A tatuadora Yasmin Macedo Secaf, afirma que já fez vários trabalhos deste tipo, ajudando muitas vezes na recuperação da autoestima dos clientes. “No lugar de uma marca ou um defeito que muitas vezes incomoda a pessoa, ele ganha uma obra de arte, um desenho, um símbolo que tem conexão com sua personalidade. È interessante fazer este trabalho. Consigo, através do próprio desenho das cicatrizes trabalhar criando um novo desenho em cima da pele com a tatuagem”, comenta Yasmin.

Segundo ela, olhando para o corpo e para a cicatriz, é possível fazer um trabalho personalizado e belo. “Um dos trabalhos mais complexos foi o de fazer uma tatuagem num homem que sofreu queimaduras no peito, no tórax e nas costas. Foi um trabalho complexo. Pensei durante uns cinco dias a uma semana para pensar num trabalho adequado para este tipo de desafio”, explicou a tatuadora. “A ideia é utilizar a cicatriz e as texturas para transformar o que seria um ‘defeito’ em arte”, destaca ela.

Yasmin de Macedo Secaf tem 34 anos. Ela desde ainda criança cultiva a arte e a estética. Mais tarde resolveu investir na profissão de tatuadora. Ela viveu na Europa, onde adquiriu mais conhecimento e acabou aprimorando seu gosto pelas artes.

Antes de realizar a tatuagem, ela costuma “entrevistar” o interessado para que haja uma conexão entre o cliente e a tatuagem que ele carregará no corpo.

Quando ela sente que não existem ligações entre a pessoa e o desenho a ser feito, ela não realiza o trabalho.

UMA NOVA HISTÓRIA - Uma das mulheres que recebeu tatuagem, para substituir cicatrizes é Luíza Borges Martins Monteiro, que passou por cinco cirurgias no intestino e tem uma cicatriz na região abdominal. Ela recebeu a notícia de que foi selecionada para a tatuagem ontem à noite.

“As cicatrizes me lembram do que passei e de cada vitória. Mas está na hora de virar essa página. E não tem nada a ver com gratidão, sou extremamente grata pela minha vida e continuarei sendo, mas não preciso das cicatrizes pra me lembrar. A tatuagem, nesse momento, significa a construção de uma nova história”, disse Luiza.

Leia Também