Tarifa Zero no transporte público municipal entra em vigor

Ônibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgação

Conforme anunciado pelo prefeito Netto Donato e pelo vice-prefeito Roselei Françoso em 31 de março, a partir desta quinta-feira, 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, entra em vigor em São Carlos o programa Tarifa Zero no transporte coletivo municipal, válido para feriados, sábados e domingos.

Os embarques seguirão sendo realizados pela porta dianteira dos ônibus, com liberação da catraca pelo motorista. As linhas e horários operacionais permanecerão os mesmos já praticados nos feriados e fins de semana.

A medida integra o plano de governo da atual gestão e está inserida no programa de incentivo à mobilidade urbana. O objetivo é estimular o uso do transporte coletivo, reduzir o tráfego de veículos e trazer economia para a população.

“Estamos dando um passo importante para garantir o direito de ir e vir de forma digna, gratuita e eficiente. Queremos facilitar o deslocamento das pessoas, incentivar o lazer e o comércio local e, principalmente, promover a inclusão por meio do transporte público acessível nos dias em que muitas famílias mais precisam”, destacou o prefeito Netto Donato.

O projeto será financiado com recursos do orçamento municipal, sem impacto nas tarifas cobradas durante os dias úteis, segundo informou a Prefeitura.

NOVA LINHA CIRCULAR NA UFSCar - A pedido da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), entra em operação na próxima segunda-feira, 5 de maio, a nova Linha 70 - Circular UFSCar, que atenderá gratuitamente os setores internos do campus.

O novo itinerário, que funcionará de segunda a sexta-feira, fará a ligação entre a Área Sul, Ginásio, Área Norte, Unidade Saúde-Escola (USE), Restaurante Universitário (RU) e demais espaços da universidade. O embarque será realizado pela porta dianteira, com liberação da catraca pelo motorista; o desembarque será feito pelas demais portas.

LINHA 03 AMPLIA ATENDIMENTO AO PARQUE ECOLÓGICO - A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que a partir de 1º de maio a Linha 03 (Azulville x Estação Norte) passará a ter itinerário estendido até o Parque Ecológico “Antônio Teixeira Vianna”, aos domingos e feriados. A mudança visa atender o público visitante do parque em diferentes faixas de horário.

Horários de partida da Linha 03 aos fins de semana e feriados:

- Azulville/Parque Ecológico: 06h30, 07h35, 10h50, 11h55, 14h05, 15h10, 17h20;

- Centro (Mercado Municipal)/Parque Ecológico: 06h40, 07h45, 08h50, 11h00, 12h05, 14h15, 15h20, 17h30;

- Parque Ecológico/Azulville (via centro): 07h05, 08h10, 11h25, 12h30, 14h40, 15h45, 17h55.

Leia Também