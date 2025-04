Tarifa Zero começa nesta quinta-feira com frota e linhas atuais

Ônibus da Sou São Carlos - Crédito: divulgação

O sistema de transporte coletivo de São Carlos passa, nesta quinta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, a funcionar de forma gratuita em feriados, sábados e domingos. A operação do sistema manterá a mesma frota e linhas que funcionam nestes dias. Não haverá acréscimo de linhas ou do número de ônibus para promover o transporte coletivo nos dias de Tarifa Zero.

A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que aos sábados haverá uma operação “intermediária”, ou seja, com um número de linhas um pouco menor do que nos dias úteis. Aos domingos e feriados, a mesma assessoria informou que a operação será “menor”, ou seja, o sistema deve operar com praticamente metade ou menos das linhas oferecidas durante o período de segundas-feiras às sextas-feiras.

A Tarifa Zero foi anunciada pelo prefeito Netto Donato (PP) no início deste mês. Ele também afirmou que está sendo realizado um novo estudo de origem e destino para definir um novo sistema com novas linhas em São Carlos. O circular interno da UFSCar também passará a funcionar com Tarifa Zero a partir de 1º de maio em todos os dias da semana.

