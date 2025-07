Tarifa Zero causa aumento de 39% na demanda aos sábados e 70% aos domingos e feriados

Novos ônibus entregues pela empresa Rigras - Crédito: arquivo

Os dois primeiros meses da experiência da Tarifa Zero no transporte coletivo de São Carlos registraram um aumento médio na demanda de 39% aos sábados e 70% aos domingos e feriados. O projeto, inédito na cidade, foi implantado pelo governo do prefeito Netto Donato (PP), cumprindo um item de seu Plano de Governo. A novidade foi iniciada no dia 1º de maio.

Nesse período, as linhas com maior demanda aos sábados, domingos e feriados foram as que ligam os bairros mais populosos da cidade, principalmente aquelas que circulam entre as grandes regiões do Santa Felícia (Zona Noroeste) e do Cidade Aracy (Zona Sul), sendo que todas passam pela Região Central de São Carlos.

As cinco linhas mais utilizadas foram:

Linha 40 - Antenor Garcia x Santa Felícia

Linha 41 - Cidade Aracy x Arnon de Mello

Linha 30 - Medeiros x Jóquei Clube

Linha 31 - Belvedere x Itamaraty

Linha 18 - Planalto Verde x Estação Norte

Os horários de maior demanda aos sábados, domingos e feriados são no período da manhã, entre 9h e 11h, e no final da tarde, entre 16h e 18h.

TURISMO LOCAL – Existe a expectativa do governo municipal de incentivo ao turismo local, dentro da própria cidade. Como exemplo, no caso do Museu da Tecnologia, localizado na Praça Coronel Salles, 90% das linhas gratuitas aos fins de semana e feriados garantem o acesso. Além disso, 60% das linhas também possibilitam o acesso ao Museu da Fundação Pró-Memória.

PARQUE ECOLÓGICO – A primeira experiência neste sentido começou juntamente com o Tarifa Zero. Desde o dia 1º de maio, a Linha 03 (Azulville x Estação Norte) passou a ter o itinerário estendido até o Parque Ecológico “Antônio Teixeira Vianna”, aos domingos e feriados. A mudança visa atender o público visitante do parque em diferentes faixas de horário.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a linha possui boa procura e foi bem aceita. A expectativa é de que a demanda aumente nos próximos meses.

NOVIDADE ANUNCIADA NOS 100 DIAS – O anúncio foi feito em 31 de março pelo prefeito Netto Donato. O objetivo é estimular o uso do transporte coletivo, reduzir o tráfego de veículos e gerar economia para a população.

Os embarques continuam sendo realizados pela porta dianteira dos ônibus, com liberação da catraca pelo motorista. As linhas e horários operacionais permanecem os mesmos praticados nos feriados e fins de semana. Durante a semana, operam 64 linhas; nos fins de semana e feriados, são 16.

Segundo a prefeitura, o projeto é financiado com recursos do orçamento municipal, sem impacto nas tarifas cobradas durante os dias úteis. O valor atual da tarifa nesses dias é de R$ 5,25.

A medida integra o plano de governo da atual gestão e está inserida no programa de incentivo à mobilidade urbana.

“Estamos dando um passo importante para garantir o direito de ir e vir de forma digna, gratuita e eficiente. Queremos facilitar o deslocamento das pessoas, incentivar o lazer e o comércio local e, principalmente, promover a inclusão por meio do transporte público acessível nos dias em que muitas famílias mais precisam”, afirmou o prefeito Netto Donato.

HORÁRIOS DE PARTIDA DA LINHA 03 AOS FINS DE SEMANA E FERIADOS:

Azulville / Parque Ecológico: 06h30, 07h35, 10h50, 11h55, 14h05, 15h10, 17h20

Centro (Mercado Municipal) / Parque Ecológico: 06h40, 07h45, 08h50, 11h00, 12h05, 14h15, 15h20, 17h30

Parque Ecológico / Azulville (via Centro): 07h05, 08h10, 11h25, 12h30, 14h40, 15h45, 17h55

