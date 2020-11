Tarifa de pedágio na SP-318 Preto sofre reajuste

Pedágio entre São Carlos e Ribeirão Preto já opera com novos valores - Crédito: Divulgação

As tarifas de pedágio da concessionária Via Paulista foram reajustadas nesta segunda-feira (23), conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta-feira (20). O reajuste acompanha evolução do IPCA, que é de 3,13%. Os usuários que utilizam os meios automáticos de pagamento têm desconto de 5% na tarifa.

Em São Carlos, a praça de pedágio que sofreu aumento fica no quilômetro 254+374m da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), que liga a cidade a Ribeirão Preto.

O DOE também publicou as tabelas com as novas tarifas das demais concessionárias paulistas (exceto a Eixo SP), que entram em vigor a partir de zero hora de 1º de dezembro. (Com Estradas.com.br)

