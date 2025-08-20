Tarifa de esgoto será reajustada em setembro

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) anunciou, no dia 11 de agosto, a Resolução nº 646/2025, que define alterações nas tarifas e preços públicos praticados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE).

Segundo o documento, o valor da tarifa de água permanece inalterado. No entanto, a tarifa de esgoto sofrerá um reajuste, passando de 80% o rateio dos custos com o tratamento de esgoto para 100%. A mudança será aplicada a todas as categorias de usuários (residenciais, comerciais, industriais e públicas) e a todas as faixas de consumo, a partir de setembro de 2025, obedecendo ao prazo mínimo de 30 dias para a entrada em vigor após a publicação.

Além do ajuste na cobrança de esgoto, a resolução também revisa os preços públicos dos demais serviços oferecidos pelo SAAE, como ligações e religações de água, cortes, vistorias e outros atendimentos técnicos. Esses valores foram recalculados com base na composição de custos apresentada pela autarquia.

PROCESSO DE REVISÃO - O reajuste foi discutido e aprovado após um processo regulatório que seguiu todas as etapas legais e técnicas. O Conselho de Regulação e Controle Social de São Carlos, composto por representantes da sociedade civil e do poder público, se reuniu em 8 de agosto e teve conhecimento dos instrumentos de revisão. O SAAE disponibilizará, em breve, em seu site, as novas tabelas de tarifas e preços.

