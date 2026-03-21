CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Herica Ricci Donato, estiveram em Américo Brasiliense na tarde desta sexta-feira (20/03), acompanhando o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, na cerimônia de formatura do 17º ciclo do programa Caminho da Capacitação.

O evento reuniu alunos de 16 cidades da região, incluindo São Carlos, Araraquara, Ibaté, Descalvado e Porto Ferreira. O programa integra o Superação SP, iniciativa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026, oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos em carretas temáticas que funcionam como salas de aula itinerantes. Desde o lançamento, já percorreu 207 municípios e qualificou mais de 9,9 mil pessoas.

O prefeito Netto Donato ressaltou a relevância da parceria com o governo estadual. “Esse programa mostra que quando trabalhamos juntos conseguimos transformar vidas. A qualificação abre portas para o emprego e para a geração de renda, e é isso que queremos para São Carlos e para toda a região: cidadãos preparados para novos desafios e com mais perspectivas de futuro”, afirmou.

A primeira-dama Herica Ricci Donato destacou o impacto direto da iniciativa. “O Caminho da Capacitação é a chance de mudança. Em São Carlos, vimos de perto como as carretas oferecem estrutura completa e dão dignidade às pessoas que buscam uma nova profissão. Essa parceria com o Fundo Social de São Paulo é fundamental para ampliar oportunidades e fortalecer nossa rede de apoio”, disse.

Além da formatura, Netto Donato aproveitou a ocasião para tratar com o governador Tarcísio de Freitas sobre a liberação de recursos para a construção do Piscinão na região da Chaminé, obra considerada estratégica para combater enchentes na baixada do Mercado Municipal. O governador reafirmou o compromisso do Estado em apoiar São Carlos na busca por soluções definitivas para os problemas de alagamento.

“Com a formatura e o anúncio, o encontro em Américo Brasiliense reforçou não apenas o papel do programa de capacitação na geração de oportunidades, mas também o compromisso do governo estadual em investir em infraestrutura para garantir mais segurança e qualidade de vida à população”, comentou Netto Donato

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