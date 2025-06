Tapetes de Corpus Christi enfeitam o Santuário da Babilônia nesta quinta-feira (19)

Tapetes de Corpus Christi - Crédito: Divulgação

O Corpus Christi, uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica, será comemorado com grande devoção nesta quinta-feira (19) no Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Em sua quarta edição no local, a data será marcada pela confecção dos tradicionais tapetes, que embelezam o caminho por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento.

A programação começa às 7h, quando famílias, voluntários e membros das pastorais se reúnem para montar os tapetes com materiais como serragem colorida, flores e sal, formando verdadeiras obras de arte carregadas de fé e simbolismo.

Às 16h, será celebrada a Santa Missa, seguida da procissão que percorre os tapetes ornamentados. O encerramento se dará com a bênção do Santíssimo Sacramento, momento de profunda espiritualidade e emoção para os fiéis presentes.

Além das atividades religiosas, o Santuário oferecerá ao longo do dia uma praça de alimentação com pastel, cachorro-quente, espetinhos, bebidas e outras opções, proporcionando um ambiente acolhedor e familiar para todos os visitantes.

Leia Também