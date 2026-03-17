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Tanque do ExÃ©rcito chama atenÃ§Ã£o em rua do Santa FelÃ­cia; veja vÃ­deo

17 Mar 2026 - 12h51Por Da redaÃ§Ã£o
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Tanque do ExÃ©rcito chama atenÃ§Ã£o em rua do Santa FelÃ­cia; veja vÃ­deo -

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores e motoristas que passaram por uma rua do bairro Santa Felícia, em São Carlos, na manhã desta terça-feira (17).

Um tanque do Exército Brasileiro foi flagrado no local, despertando curiosidade de quem passava pela região. O veículo militar foi transportado até o bairro por meio de um caminhão prancha.

Após a chegada, o tanque percorreu alguns metros por conta própria e, em seguida, entrou nas dependências de uma empresa instalada na região.

A presença do veículo gerou surpresa entre populares, mas não há informações oficiais, até o momento, sobre o motivo da movimentação.

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