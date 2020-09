Suzantur retoma operação da linha Cardinalli x Vila São José, via Tapetes São Carlos

Crédito: Divulgação

A Suzantur, juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito informam a retomada da operação da Linha 06 Cardinalli x Vila São José – via Tapetes São Carlos nesta quinta-feira (º), contando com nova programação de horários em virtude da pandemia de Covid-19. De acordo com estudos de demanda e visando a adequações de trajeto, houve a alteração no itinerário e a implantação de novos pontos para atendimento mais amplo e eficiente ao bairro.

Operação de segunda a sexta feira:

Partidas Cardinalli - 05:50, 06:50, 07:50, 08:55, 10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 14:20, 15:25, 16:30, 17:35 e 18:40.

Partidas São José - 06:20, 07:20, 08:25, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 16:00, 17:05, 18:10 e 19:15.

Na região do Cardinalli, a linha passará a atender:

Rua São João Batista de la Salle;

Rua Douvidor Cunha;

Rua José Cerri;

Rua Irmã Maria São Felix

Rua Pastor Cyrus Basset Dawsey

Av. José Ferro

Demais parte do itinerário não sofreram alterações.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 4240-6633 ou pelo email faleconosco@suzantur.com.br.

