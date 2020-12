Suzantur realiza adequações na linha Itamaraty X Embaré

Crédito: Divulgação

A Suzanturm juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito informa que realizou a adequação na linha 54 Itamaraty X Embaré, passando a ser 54 Embaré x Estação – via Ipanema a partir do dia 07/12 (Segunda-feira) .De acordo com estudos de demanda e visando a adequações de trajeto contemplando os bairros envolvidos com atendimento ao centro. Esta linha terá também um novo ponto próximo ao Residencial Parque Monte Athos (Embaré).

Partidas Embaré (Dias úteis): 05:45, 06:15, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:45 e 22:45.

Partidas Estação (Dias úteis): 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 20:00 e 21:45.

Partidas Embaré (Sábados): 06:45, 08:15, 09:45, 11:15, 12:45 e 14:15.

Partidas Estação (Sábados): 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 e 13:30.

Sábados a partir das 14 horas e domingos o atendimento permanece os atuais

Os horários de partidas correspondem ao momento atual de Pandemia Covid-19

Baixe o APP Cittamobi em seu celular e acompanhe seu ônibus em tempo real.

Informações: (11) 4240-6633 / faleconosco@suzantur.com.br

