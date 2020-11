Suzantur realiza adequações Sesi x Fagá via Major e Distrito Industrial x Estação

Crédito: Divulgação

A Suzantur, juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito informa a adequação das linhas 08 Sesi x Fagá – Major e 62 Distrito Industrial x Estação se unificando e tornando-se a linha 08 Distrito Industrial x Fagá – Major (via Itamaraty) a partir da próxima quinta-feira (3/12) .De acordo com estudos de demanda e visando a adequações de trajeto, houve a alteração no itinerário e aumento de número de horários para atendimento mais amplo aos bairros envolvidos.

Principais pontos do itinerário:

-Distrito Industrial Miguel Abdelnur (Mapfre);

-Sesi;

-Av. Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga);

-Estação;

-Centro;

-Rua Major José Inácio;

-Vila Nery;

-Tangará;

-Itamaraty;

- Maria Estela Fagá.

Confira a programação de horários para os DIAS ÚTEIS:

Partidas Distrito Industrial: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 20:55, 22:00 e 22:15.

Partidas Itamaraty: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 21:10, 21:30, 22:40.

Partida São Carlos 8 / Astolpho: 05:40

Programação de sábados e domingos, entre em contato através de nossos canais de comunicação.

Baixe o APP Cittamobi em seu celular e acompanhe seu ônibus em tempo real.

Informações: (11) 4240-6633 / faleconosco@suzantur.com.br

