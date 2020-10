Suzantur promove adequações na linha Cedrinho x São Carlos 8

A Suzantur, juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito, informa a adequação no itinerário da linha 25 Cedrinho x São Carlos 8. De acordo com estudos de demanda e visando a adequações de trajeto,houve a alteração no itinerário e identificação dos pontos para um atendimento mais amplo e eficiente na região. A linha passará a atender na região da Vila Brasília, confira:

Rua Luis Bertollo

Rua Argentina

Rua José Cerri;

Rua Eugênio de Andrade Egas

Rua Campos Salles

Horários de segunda à sexta:

Partidas Cedrinho: 06:10, 06:55, 07:40, 8:25, 9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:10, 19:50, 21:00, 22:10 e 23:10.

Partidas São Carlos 8: 06:10, 06:55, 07:40, 8:25, 9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:10, 20:25, 21:35 e 22:40.

Demais partes do itinerário não sofreram alterações. Para informações dos horários referente aos finais de semana entre em contato com o plantão 24 horas da Suzantur.

Informações: (11) 4240-6633 / faleconosco@suzantur.com.br

