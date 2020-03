Suzantur e BusFácil São Carlos continuam operando e garantem transporte para profissionais de serviços essenciais

Crédito: Divulgação

Além de aumentar seu protocolo interno de segurança para inibir a propagação do Coronavírus, adotando novas medidas sanitárias no combate ao vírus, a Suzantur São Carlos e a BusFácil também continuam operando de forma a atender com segurança os passageiros neste período de quarentena.

Preocupada, principalmente, em garantir o transporte para os profissionais dos serviços essenciais, em respeito ao Decreto Municipal nº 140, de 20/03/2020, a Suzantur informa que está com uma operação especial.

Também o serviço de recarga de passe, realizado presencialmente na loja da BusFácil São Carlos (à Av, São Carlos 1781), está sendo feito somente para pessoas que se enquadram nos serviços essenciais, com limitação no número de clientes no interior do estabelecimento.

As linhas da operação especial do transporte coletivo de São Carlo no período de quarentena estão na página da Suzantur São Carlos no facebook.

Informações na Suzantur pelo tel. 16 3363-3115 ou pelo e-mail faleconosco@suzantur.com.br. BusFácil pelo tel. 3364-1066 ou pelo e-mail atendimentosc@busfacil.net.br.

Coronavírus: Medidas sanitárias no combate ao vírus

Entre as ações tomadas pela Suzantur contra o Coronovírus está o maior número de lavagem e limpeza nos ônibus da frota, utilização de álcool em gel pelos motoristas e cobradores nos coletivos do grupo e a colocação de cartazes na garagem, nos ônibus e nos terminais orientando funcionários e passageiros como se prevenir.

A rotina diária da empresa envolve a lavagem de toda a frota, quando os ônibus são recolhidos à noite, e também a limpeza completa de 20% dos ônibus entre as 9h e às 16h, para que estejam limpos no horário de pico. Esse número também passou por revisão. A orientação atual é que todos os ônibus passem por nova limpeza ao longo do dia, com pente fino para limpeza interna de bancos e barras de apoio.

Neste momento de extrema preocupação mundial, a Suzantur reitera sua preocupação e seu compromisso com a segurança de cada usuário do serviço público.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também