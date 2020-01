Suzantur desvia linhas de ônibus devido à interdição de várias vias após danos causados pela chuva

Crédito: Arquivo/SCA

A Transportadora Turística Suzano Ltda. (Suzantur), filial São Carlos, informa que devido à interdição de várias vias, após danos causados pela forte chuva deste domingo (12), algumas linhas de ônibus do transporte coletivo de São Carlos estão sofrendo desvios e estão com atraso nesta segunda-feira (13), principalmente aquelas que passam pela região da Praça Itália e do shopping, áreas que foram mais prejudicadas com as enchentes. Na região do Mercado Municipal as linhas estão operando normalmente.

A empresa orienta os passageiros a se informarem sobre a situação das linhas diretamente no setor de plantão da Suzantur pelo tel. 16 3363-3115.

