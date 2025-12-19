Suspensão de obras na Washington Luís deve melhorar tráfego em São Carlos no fim de ano

Com estimativa de aumento de 40% no fluxo de veículos nas rodovias, a Eixo SP Concessionária irá implementar um plano operacional para garantir a fluidez dos principais corredores sob sua gestão. Entre as medidas de segurança está a suspensão do cronograma de obras a partir desta sexta-feira, 19.

A medida inclui vias de maior fluxo como a SP 310 – Rodovia Washington Luís, entre Cordeirópolis e São Carlos; SP 225 – Engº. Paulo Nilo Romano/Comandante João Ribeiro de Barros, de Itirapina a Bauru; SP 294 – Comdte. João Ribeiro de Barros, de Bauru a Panorama; e SP 425 – Assis Chateaubriand, de Parapuã a Presidente Prudente. As restrições de obras rodoviárias para este plano operacional serão estendidas até 4 de janeiro de 2026. Importante destacar que as intervenções para reparos emergenciais serão mantidas.

A Eixo SP orienta também os motoristas a evitarem viajar nos horários de pico. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, o fluxo de veículos deve ser mais intenso na véspera, dias 24 e 31, e na volta para casa, dia 26 de dezembro e 2 de janeiro, sempre no período das 9h às 18h.

Os recursos operacionais serão intensificados no período de festividades. Além do monitoramento constante, serão disponibilizados os serviços de guincho, resgate, suporte ao usuário nas bases de atendimento, além da Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos das rodovias, com o objetivo de ampliar a presença dos recursos disponíveis ao usuário, além de aumentar a cobertura dos trechos de inspeção e monitoramento das rodovias que administra.

Nesta operação, o viajante também ganha mais tempo ao passar pelas praças de pedágio, que agora oferecem a opção de pagamento por cartão de débito por aproximação nas cabines manuais, alternativa que reflete na redução da espera nas filas. Para isso, as cabines de pedágio foram equipadas com terminais que aceitam cartões de débito por aproximação das principais bandeiras do mercado.

Outra comodidade ao usuário é o sinal de internet gratuito. Ao fazer o cadastro pela rede Eixo SP, o viajante pode acessar por um período de 30 minutos por dia a conexão sem fio disponível nos 1,2 mil quilômetros a partir de 1,8 mil pontos de acesso instalados nas 12 rodovias. A Eixo SP agora oferece também serviço de atendimento ao usuário pelo Whatsapp. Basta chamar pelo 0800 170 8998 e selecionar as opções do sistema automatizado que fará o encaminhamento ao atendente de acordo com o grau de emergência.

Assessoria de imprensa

Leia Também